O volante Richard Rios, à esquerda, sofreu trauma no treino desta quinta-feira Alexandre Vidal/Flamengo

Por Lance

Publicado 01/04/2021 20:15

Rio - No dia seguinte à vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, na qual o Flamengo utilizou a equipe considerada titular pela primeira vez na temporada, apenas os reservas e atletas não relacionados para o jogo do Carioca trabalharam, em campo, nesta quinta-feira. A atividade no Ninho do Urubu teve preocupação com o volante Richard Rios, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, mas, de acordo com o clube, realizou exames que não constataram fratura no local.

O atleta iniciou tratamento imediato no CT. O colombiano Richard tem 20 anos e disputou quatro jogos com a equipe alternativa do Flamengo, sob o comando de Maurício Souza, no início do Campeonato Carioca. Saiu do banco contra Macaé, Resende, Botafogo e Boavista, atuando, ao todo, por 94 minutos.

Nesta sexta, com os titulares, o Flamengo volta a treinar no Ninho do Urubu visando a partida contra o Madureira, na segunda, pela oitava rodada da Taça Guanabara.