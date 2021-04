Hugo Souza Alexandre Vidal/ Flamengo

Publicado 02/04/2021 15:16

Rio - Há pouco mais de um mês, o Flamengo levantava o título de bicampeão brasileiro de forma consecutiva. No entanto, a história poderia ser diferente caso o Internacional tivesse ganho o Corinthians no Beira-Rio. O Rubro-Negro perdeu, na última rodada para o São Paulo, com duas falhas do goleiro Hugo Souza nos gols da equipe paulista. O arqueiro de 22 anos relembrou os erros.

"Quem está de fora tem uma mentalidade sobre as faltas diferente, falam que, quando chutam no lado do goleiro, não pode entrar. A gente que é goleiro sabe que nem sempre é assim. Foi uma falta centralizada (contra o São Paulo), em faltas assim o goleiro tem que escolher um lado para montar a barreira e outro para ficar", disse Hugo, em entrevista ao 'Ge.com', antes de emendar:

"Como a falta foi mais para a direita, eu montei a barreira no lado direito e fechei o esquerdo. Eu não escolhi canto, fiz um movimento que é meu, dando um passo para frente e, quando o Luciano bate, eu não consigo mais ver a bola, porque tinha muita gente. Quando vejo, ela já está muito próxima e não consigo alcançar, foi muito bem batida, na bochecha da rede", completou.

Hugo assumiu a titularidade no gol do Flamengo logo no início do último Brasileirão, quando o elenco do Rubro-Negro sofreu com a pandemia do coronavírus. O arqueiro se destacou com boas defesas e elasticidade, mas também sofreu com a bola nos pés. Contra o São Paulo acumulou erros na saída de bola com os pés. O jogador falou sobre o assunto e revelou o peso do profissional.

"Eu me destacava na base com os pés, mas é tudo diferente no profissional, porque, quando eu errava na base, não tinha o mesmo peso do profissional. Eu me cobro bastante, porque tive erros nesses fundamentos e trabalho para não errar mais. Tenho um cara que trabalha comigo que é referência no jogo com os pés, que é o Diego Alves, então eu tento absorver o máximo possível. Se eu errei nisso, é que eu preciso melhorar, se eu errei, é porque eu preciso trabalhar", encerrou.