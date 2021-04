Rodrigo Caio treinou normalmente com o grupo Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 03/04/2021 13:25

Rio - O sábado foi de muito trabalho para os jogadores do Flamengo. Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Rubro-Negro deu continuidade à preparação para encarar o Madureira na segunda-feira, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela Taça Guanabara.

A grande novidade na atividade foi a presença de Rodrigo Caio de forma integral na atividade com os demais companheiros. Recuperado de uma lesão muscular, o zagueiro está pronto para estrear na temporada 2021. Caso não volte a sentir mais dores no local da contusão, o camisa 3 será escalado no time titular ao lado de Willian Arão.

Thiago Maia, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e Matheuzinho, com lesão muscular, apareceram no campo, mas fizeram trabalhos em separado. Pedro, com contusão muscular de grau 2, fez tratamento na parte interna do Ninho.

O Flamengo volta a treinar sábado e domingo antes de pegar o Madureira. A partida contra o Tricolor Suburbano será a última antes da final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no dia 11 de abril, em Brasília.