Michael, do Flamengo Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 03/04/2021 17:49 | Atualizado 03/04/2021 18:09

O Flamengo ainda não quitou de forma integral o pagamento ao Goiás pelo atacante Michael. No dia 25 de janeiro deste ano, quando o Rubro-Negro deveria depositar 2,5 milhões de euros (na cotação da época da transação, em janeiro de 2020) nas contas do time goiano, a diretoria carioca conversou com o Esmeraldino e fez um novo acordo.

Na ocasião, o Flamengo usou a boa relação que tem com o Goiás e argumentou que, por conta da pandemia da Covid-19, não iria conseguir efetuar o pagamento de 2,5 milhões de euros previstos para o fim de janeiro. E, para evitar multas que estavam previstas em contrato caso houvesse atraso, a cúpula rubro-negra se antecipou e negociou com o Esmeraldino.

Depois de alguns dias de negociações, o acordo foi selado da seguinte forma: o Rubro-Negro pagou a metade deste montante (1.250 milhões de euros) no dia 1º de fevereiro e a outra metade foi parcelada em cinco vezes (250 mil euros cada) até o fim do ano, sendo a última parcela em novembro.

Após receber as garantias bancárias referentes às parcelas de 250 mil euros, o Goiás, mesmo com dificuldades financeiras, aceitou e assinou o novo acordo. Na ocasião, o vice financeiro, Rodrigo Tostes, foi o responsável pela negociação pelo lado do Flamengo.



Então, a situação do pagamento do Flamengo ao Goiás por Michael está da seguinte maneira:



05/02/2020: € 2,5 milhões (já quitado)



15/07/2020: € 1,4 milhão (já quitado)



01/02/2021: € 1.250 milhões (já quitado)



01/04/2021: € 1,1 milhão (já quitado)

5 parcelas de 250 mil euros nos seguintes meses: março, maio, julho, setembro e novembro.



TOTAL DA OPERAÇÃO POR MICHAEL:

Na parte de "composição das adições do ativo intangível", está descrito da seguinte forma: gasto de R$ 33,96 milhões com "valor reconhecido, incluindo custos necessários", e R$ 4,53 milhões com "custos de transação/intermediação".