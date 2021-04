Arrascaeta recebeu elogios do rival Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 11:51

Um dos destaques do Palmeiras campeão da Libertadores e da Copa do Brasil na temporada de 2020, Matías Viña deixou de lado a rivalidade recente com o Flamengo e apostou o compatriota Arrascaeta como o melhor jogador atuando no Brasil. Para o lateral-esquerdo uruguaio, não há dúvidas.



"Para mim, Giorgian De Arrascaeta é o melhor jogador atuando no Brasil. Depois há muitos jogadores, vários. Agora, falando pessoalmente o futebol brasileiro e escolhendo por posição, o melhor goleiro é Weverton, o zagueiro é o Gustavo Gómez. Meio de campo é Arrascaeta. E, no ataque, tenho muitas dúvidas, não consigo dizer um", disse Viña em entrevista à Rádio Sport890, do Uruguai.



Com moral no futebol brasileiro e no Flamengo, Arrascaeta tem sido destaque entre os compatriotas. Em outubro, o meia recebeu o prêmio de melhor atleta do Uruguai na temporada 2019-20, entregue pela Associação de Jornalistas Esportivos do Uruguai (Círculo de Periodistas Esportivos del Uruguay).