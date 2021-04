Galvão Bueno Tv Globo/Divulgação

Publicado 06/04/2021 11:30

Rio - Principal nome do esporte da Rede Globo, Galvão Bueno está de volta as transmissões esportivas para a final a da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo marcada para o próximo domingo (11), às 11h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha. Aos 70 anos de idade, Galvão estava afastado dos estúdios há 14 meses e só pode retornar após tomar as duas doses da vacina. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL ESPORTE.

A transmissão da partida será realizada dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e apenas os repórteres estarão presentes no estádio. Galvão estará ao lado de Júnior e Caio Ribeiro, como comentaristas, na transmissão da final. Após receber as duas doses do imunizante, o retorno do narrador foi aprovado pela emissora.



O último jogo narrado por Galvão foi justamente a última edição da Supercopa na temporada passada entre Flamengo e Athletico-PR, em 16 de fevereiro de 2020. Em finais disputadas e vencidas pelo Verdão, o narrador transmitiu a conquista do título inédito da Libertadores da América diante do Desportivo Cali em 1999.



Além da Rede Globo, a final da Supercopa terá transmissão do SporTV para todo o Brasil com a narração de Luiz Carlos Júnior e com os comentários de Paulo Vinícius Coelho e Ana Thaís Matos. Roque Júnior, ex-zagueiro do Palmeiras pentacampeão do mundo pela Seleção Brasileira e atual comentarista dos canais Globo, estará presente no pré-jogo.