Willian Arão Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 17:20

Rio - O volante Willian Arão, de 29 anos, é o jogador titular que está há mais tempo no elenco do Flamengo. Próximo de alcançar a marca de 300 jogos pelo clube carioca, o atleta afirmou que tem objetivos maiores pelo Rubro-Negro. Ele projetou quebrar uma marca que Zico tem vestindo a camisa do clube carioca.

"Acredito que ainda posso chegar ainda mais longe, tenho muitos títulos para conquistar com essa camisa. Hoje em dia é tão difícil você ver jogadores com carreiras longas em um clube e eu tô muito feliz, é um privilégio. Eu quero conquistar mais, são 290 jogos, mas eu quero alcançar 500, 800, o quanto for possível", afirmou em entrevista aos canais ESPN.



Caso consiga chegar aos 800 jogos, Willian Arão irá se tornar o segundo jogador com mais partidas pelo Flamengo. Atualmente, Júnior é o atleta que mais jogou pelo clube carioca. Foram 876 vezes vestindo a camisa do Flamengo. Em segundo lugar está Zico com 732 partidas.