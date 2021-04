Estádio Mané Garrincha, Brasília Francisco Aragao

Publicado 08/04/2021 14:52

Rio - A Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o próximo domingo, em Brasília, está sob ameaça. Nesta quinta-feira, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) revogou a decisão que suspendia o lockdown no Distrito Federal. Com isso, a realização de eventos esportivos volta a ser proibida. O governador do DF, Ibaneis Rocha, já informou que irá recorrer da decisão. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE".

A chegada das delegações de Flamengo e Palmeiras em Brasília está prevista para a tarde desta sexta-feira. Até o momento, a CBF não se manifestou sobre como irá proceder. Além da Supercopa, também estão previstas para acontecer na cidade as partidas entre Santos e San Lorenzo, na próxima terça, pela Libertadores, e Palmeiras e Defensa y Justicia, pela Recopa.



Até a última quarta-feira, Brasília registrou, ao todo, 6.532 mortes por Covid-19. A ocupação dos leitos de UTI está em 98% na rede pública e 98,12% na privada.