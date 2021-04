Por O Dia

Olha quem chegou a Brasília! A taça da Supercopa Kia 2021 já chegou dando um rolé na Capital Federal #SuperCampeão #SupercopaKia pic.twitter.com/ueNNh6agvS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 8, 2021

Rio - O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) determinou nesta quinta-feira a proibição de eventos esportivos em Brasília, em razão do aumento de casos da Covid-19. No entanto, mesmo com a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras ameaçada, a CBF desembarcou a taça da competição na capital federal no fim desta tarde.