Publicado 11/04/2021 08:00

Brasília - Nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras vem sendo considerados os clubes mais ricos e conquistado grandes títulos nacionais. São os dois últimos campeões da Libertadores e também as últimas equipes a conquistar o Brasileirão. Neste domingo, os dois se enfrentaram, em Brasília, neste começo de temporada de 2021, pela Supercopa do Brasil, mas também em um desafio para provar quem é atualmente o melhor time do país.

Na última temporada, o Palmeiras conquistou três títulos, enquanto o Flamengo ficou com duas taças. Os dois clubes venceram seus estaduais, o Verdão levou a melhor na Libertadores e na Copa do Brasil, enquanto o Rubro-Negro faturou o Brasileiro. A Supercopa do Brasil os coloca frente a frente por terem conquista dos principais títulos do país na última temporada.

A partida foi cercada de polêmica fora dos campos. Isso porque uma decisão judicial acabou colocando o duelo sob risco. Uma liminar acabou decidindo na última quinta-feira que o Distrito Federal passaria por um lockdown. No entanto, na manhã desta sexta-feira, o STJ acabou liberado a partida que irá ser realizada no Mané Garrincha.

O Flamengo deverá ter força máxima entre os titulares. Pedro será desfalque e não poderá ficar no banco de reservas. Rogério Ceni deverá escalar a equipe com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

O Palmeiras terá mais uma final, após vencer o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia. Abel Ferreira deverá escalar o Alviverde com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Breno Lopes, Willian e Rony.

No último confronto entre as equipes, o palco da partida foi justamente o Mané Garrincha. E o Flamengo levou a melhor. O Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e ganhou moral na reta final do Brasileiro. A última derrota do clube carioca para o Palmeiras aconteceu em 2017. No Brasileiro daquele ano, o Verdão venceu por 2 a 0, com dois gols de Deyverson.