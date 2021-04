Escalação do Flamengo com todos os titulares à disposição contra o Palmeiras Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 10:06 | Atualizado 11/04/2021 10:07

Brasília - O Flamengo irá a campo neste domingo, às 11h no Mané Garrincha, sem surpresas para encarar o Palmeiras, pela decisão da Supercopa do Brasil. Na escalação divulgada pelo clube, o técnico Rogério Ceni manteve a equipe titular que vem jogando desde o ano passado.

Com isso, o Flamengo jogará com Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.



Os únicos desfalques são Pedro, com lesão muscular e Thiago Maia recuperando-se de cirurgia no joelho esquerdo. Entretanto, os dois jogadores chegaram a Brasília na manhã deste domingo e estarão no Mané Garrincha para acompanhar a decisão da Supercopa.