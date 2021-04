Brazil's Flamengo Uruguayan Giorgian De Arrascaeta celebrates scoring a goal during the Copa Libertadores football tournament group stage match between Argentina's Velez Sarsfield and Brazil's Flamengo at the Jose Amalfitani Stadium in Liniers, Buenos Aires on April 20, 2021. (Photo by Juan Mabromata / POOL / AFP) JUAN MABROMATA / AFP

Por O Dia

Publicado 21/04/2021

Rio - O Flamengo estreou com vitória na Libertadores na última terça-feira, contra o Vélez Sarsfield. Willian Arão, Gabigol e Arrascaeta marcaram os gols da vitória por 3 a 1. A atenção do meia uruguaio chamou atenção do ex-jogador Neto, que rasgou elogios ao atleta durante o 'Donos da Bola'. Segundo o ex-atleta, o meio-campista seria 10 do Brasil caso tivesse nascido por aqui.

"Tem gente que diz que ele não foi muito bem na seleção uruguaia. F***-se! Tem gente que foi campeão do mundo e não jogou 10% do que eu joguei. O De Arrascaeta não é craque, ele é gênio. O De Arrascaeta é muito f***. Ele joga para c******. Se ele fosse brasileiro, ele seria o camisa 10 da seleção brasileira. Ele joga muito, um dos melhores do Mundo", disse Neto, antes de completar no Instagram:

"Venho assistindo e ouvindo vários jogos. Vários. Também estou assistindo aos programas esportivos: Globo, SporTV, ESPN, Fox, SBT, Band, tudo. Porque eu gosto de assistir. E tem gente que acha que o De Arrascaeta não é craque. Pô! Se ele não é craque, eu não sei mais o significado de 'craque'. Quem é craque?", encerrou o apresentador da 'Band'.