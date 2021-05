De volta após se recuperar de lesão, Pedro foi o destaque do time Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/05/2021 16:30

Rio - Dono do elenco mais caro do Brasil, o Flamengo conta com grandes nomes no plantel. No setor ofensivo, Gabigol e Pedro chamam atenção pela qualidade e número de gols. Em entrevista ao 'Ge.com', o vice-presidente do Rubro-Negro, Marcos Braz, falou sobre o ex-atacante da Fiorentina e a condição de reserva diante de Gabriel Barbosa.

"Eu tenho uma relação excelente com o Pedro. No primeiro ano, ele sabia que vinha contribuir, que vinha dar musculatura para um clube que tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Quando você tem um time multicampeão é porque esse time, teoricamente, é acima da média, e você vem para disputar posições", disse Braz, antes de completar:

"Quando o Pedro chegou aqui, ele já era sabedor disso. Ele sabia das barreiras e dos pontos que teria que superar. Ele é fenomenal, muito tranquilo, super correto e muito trabalhador. Os treinos são muito intensos. Eu acho que o Pedro trata isso com naturalidade. E o próprio Rogério Ceni, sabe que tem que ter cuidado em situações como essa", encerrou.