Pedro marcou os três gols na vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 23:26

Grande nome na vitória que encaminhou a classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca, Pedro tem mais motivos para comemorar. Ao marcar três vezes nos 3 a 0 sobre o Volta Redonda, o centroavante igualou Gabigol na artilharia do Rubro-Negro na temporada.

Com a diferença que os números de Pedro são melhores. Afinal, ele chegou a sete gols em sete partidas, enquanto Gabigol jogou uma vez a mais. Além disso, o reserva esteve muito menos em campo: 354 minutos, contra 701 minutos do camisa 9, de acordo com as estatísticas do site 'O Gol'.



"Estou feliz demais, vivo um sonho de criança aqui no Flamengo e estou aproveitando cada minuto em campo. Preciso agradecer aos companheiros, era um jogo difícil, complicado. Mas tanto Michael quanto Arrascaeta ajudaram. O mérito é da equipe, pelos três gols. Vou dividir com eles esse momento", celebrou Pedro na saída de campo, em entrevista à TV Record, sem esquecer as assistências de Michael (dois) e Arrascaeta.