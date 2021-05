Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 09:01 | Atualizado 05/05/2021 09:43

Rio - Com os dois gols marcados contra a LDU, Gabigol se igualou a Zico como o maior artilheiro do Flamengo em Libertadores. Ao comentar o resultado da partida, o atacante ressaltou a importância de um resultado conseguido na altitude de Quito e rasgou elogios ao elenco do clube carioca.

"Às vezes, a gente diminui as coisas que acontecem durante o ano. Esse time é espetacular, é o melhor time da América, mas a gente tem que merecer cada vitória. Vencer três partidas consecutivas, vencer na Argentina, agora mais esse recorde de nunca ter vencido aqui é espetacular. A gente está muito feliz, o staff está contente e espero que a torcida curta essa geração, porque somos muito fominhas e vamos querer sempre mais", afirmou.

Ao abordar a sua marca pessoal, Gabigol comemorou bastante. O atacante chegou aos 16 gols com a camisa do Flamengo na principal competição da América do Sul. Além de realizar agradecimentos, o artilheiro prometeu se isolar na liderança da artilharia.



"Especial para mim, histórico, mas divido isso com minha família, com todo staff, jogadores, torcida. Sem eles, eu não conseguiria chegar nesse número. Creio eu que meus companheiros têm a maior porcentagem nisso, mas estou muito feliz em marcar os gols, de bater esse recorde com vitória. Para mim é um dia especial e histórico. Hoje igualei o Zico, mas quero passar ele e aumentar a vantagem", disse.