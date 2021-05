Ramon, um dos destaques da equipe, durante treinamento no Ninho Marcelo Cortes/Flamengo

Por Lance

Publicado 05/05/2021 19:01

Um dos nomes mais pedidos pela torcida no elenco principal do Flamengo, Ramon pode enfim receber a primeira chance com Rogério Ceni. Isso porque o Rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda neste sábado, pelo duelo de volta da semifinal do Carioca, e tem um dilema na lateral-esquerda.



Titular absoluto da posição, Filipe Luís deve ser poupado da partida em função da viagem ao Chile e do jogo contra o Unión La Calera, na próxima terça-feira. Foi o que aconteceu, por exemplo, no duelo de ida contra o Volta Redonda, realizado antes da viagem ao Equador.

Normalmente o escolhido para substituir o experiente lateral é Renê, mas o atleta tem chance de não ter condições de jogo. Nesta terça-feira, na vitória contra a LDU, Renê entrou no segundo tempo e sentiu dores no músculo posterior da coxa direita. O Flamengo anunciou que ele iniciou tratamento no vestiário em Quito e será reavaliado na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu nesta quinta-feira.



Caso a lesão seja confirmada, a tendência é que Ramon assuma a vaga contra o Volta Redonda e faça sua estreia sob comando de Rogério Ceni. Desde que o treinador chegou ao Flamengo, em novembro, o jovem de 20 anos chegou a ser relacionado para algumas partidas, mas jamais entrou em campo.



Ainda com idade para atuar no sub-20, o lateral está em processo de transição para o elenco profissional e foi destaque no time alternativo que iniciou o Carioca pelo Flamengo. Ele atuou em quatro partidas na Taça Guanabara - todas sob o comando de Maurício Souza - e deixou boa impressão. Na vitória contra o Macaé, inclusive, deu uma assistência para Rodrigo Muniz.



Nesta quinta-feira, o elenco do Flamengo se reapresenta ao Ninho do Urubu e inicia a preparação para o duelo contra o Volta Redonda. Após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0, o Rubro-Negro pode perder até por três gols de diferença para garantir a vaga na decisão do Estadual. A partida será no sábado, às 21h05 (de Brasília), no Maracanã.