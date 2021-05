Thiago Maia Divulgação

Rio - Fora dos gramados desde novembro do ano passado, o meia Thiago Maia está cada vez mais próximo de voltar a jogar futebol. De acordo com informações do portal "UOL", o jogador, de 24 anos, deverá ser liberado em agosto para se juntar ao grupo comandado por Rogério Ceni.

O jovem pertence ao Lille, da França, e teve seu contrato de empréstimo renovado com o Flamengo até o meio do ano que vem. Thiago Maia se submeteu a uma operação no ligamento do joelho em dezembro do ano passado. Na ocasião, ele havia assumido a condição de titular da equipe.



Thiago Maia chegou ao Flamengo no começo de 2020. Revelado pelo Santos, e jogador do Lille, o volante logo caiu nas graças dos torcedores rubro-negros. Ao todo, ele entrou em campo em 29 jogos e não fez nenhum gol pelo clube carioca.