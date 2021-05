Pedro no treino do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 15:41

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira fez muitos elogios a postura do atacante do Flamengo, Pedro. Em participação no "Fala, Maurão", do portal "UOL", o ex-comentarista da ESPN Brasil ressaltou o comportamento do jogador, de 23 anos, que não cria confusão, mesmo sendo preterido por Gabigol como titular do Flamengo.

Publicidade

"Pedro é um jogador que pode fazer papel diferente e dar uma opção a mais ao técnico da Seleção. Ele tem uma virtude: não é um jogador que fica criando problema porque não é titular. Ele se limita a entrar em campo, jogar bem, e deixa que as pessoas reclamem para que ele seja titular. É uma forma até mais inteligente de se portar. Assim, ele pode e deve ganhar a posição no Flamengo e, assim, deverá ser lembrado mais vezes por Tite", afirmou.



Na opinião de Mauro Cezar Pereira, o fato de Pedro não ser titular do Flamengo não deverá ser um problema para uma possível convocação dele por Tite. O técnico da seleção brasileira já o convocou inclusive em uma oportunidade, desde que ele chegou ao Rubro-Negro.

Publicidade

"Evidentemente, o fato de ele não ser titular do Flamengo não o impede de ser chamado. Tem características diferentes de outros atacantes que Tite tem convocado, é um homem mais de área, diferente até de Gabigol, dono da posição no comando do ataque rubro-negro", opinou.