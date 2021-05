Com lesões, Diego Alves não tem conseguido defender a meta rubro-negra Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 06/05/2021 14:09 | Atualizado 06/05/2021 16:46

Rio - O Flamengo não poderá contar com Diego Alves no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no próximo sábado, contra o Volta Redonda. O goleiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Ele também preocupa para o jogo contra o Unión La Calera, pela Libertadores, na próxima terça-feira.

Diego passará por exames nesta sexta-feira para saber a gravidade da lesão, mas a situação preocupa o departamento médico. O local da lesão é o mesmo da última sofrida pelo goleiro, no dia 1º de fevereiro, que o deixou fora de combate por algum tempo.

Como feito no caso de Rodrigo Caio, o Flamengo convocou um médico especialista para avaliar Diego Alves. Alexandre Galeno analisará o problema muscular do goleiro nesta sexta e dará um parecer ao Departamento Médico rubro-negro, que está movimentado neste início de temporada.

Além de Diego, Gerson também está em recuperação no departamento médico. Renê é outro que deve fazer exames e preocupa.