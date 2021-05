Jorge Jesus Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 19:08 | Atualizado 07/05/2021 19:35

Rio - O ex-atacante Jonas poderia ter encerrado sua carreira no Flamengo. Em entrevista ao programa "Boleiragem", ele revelou ter recebido um convite de Jorge Jesus para vestir a camisa rubro-negra quando o português ainda comandava o clube, mas acabou recusando por estar decidido a se aposentar.

“Realmente, um convite desses é difícil recusar. Ainda mais vindo do Jorge Jesus, que trabalhou comigo no Benfica e a quem eu credito muito da minha boa fase em Portugal. Muito mesmo. Quando o Jesus me telefonou, eu acabei adiantando para ele uma decisão minha que poucos sabiam”, afirmou Jonas.



“O meu problema na lombar estava insuportável, eu acabava os jogos muito quebrado, quase não conseguia andar. E, junto com a diretoria do Benfica, resolvi abreviar minha carreira. E, com todo o respeito ao Flamengo, eu só poderia pendurar as chuteiras num clube. O Benfica, que virou minha maior paixão“, completou.

Jonas fez história com a camisa do Benfica. O atacante participou da conquista do tetracampeonato português nas temporadas 2014–15, 2015–16, 2016-17 e 2018–19.