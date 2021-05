Fotos: após dois anos preso na Rússia, ex-motorista do jogador Fernando visita o Flamengo

Rio - Após passar mais de dois anos preso na Rússia, Róbson Nascimento, ex-motorista do jogador Fernando, viveu um dia inesquecível nesta sexta-feira. Ele foi ao CT Ninho do Urubu e pode conhecer todos os jogadores e as instalações do clube.

Robson foi preso em março de 2019, com o time ainda sob o comando de Abel Braga, e não pôde acompanhar a histórica temporada do clube naquele ano. Na chegada ao Brasil, na última quarta-feira, ele revelou ao site "GE" que sequer conhece Jorge Jesus e só ouviu falar sobre quem é o português.

Na época em que foi preso, Robson trabalhava para o meia Fernando, que na época defendia o Spartak de Moscou e atualmente joga pelo Beijing Guoan, da China. Quando embarcou para a Rússia, o motorista levou, a pedido do família, caixas do medicamento Mytedon – cloridrato de metadona –, que é legalizado no Brasil, mas proibido na Rússia. Robson disse às autoridades que os medicamentos eram para William Pereira de Faria, sogro de Fernando, mas a família não confirmou a história e meses depois o jogador se transferiu para a China, deixando o brasileiro preso em Moscou.

