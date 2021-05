3. Gabigol - 699 minutos (8 jogos) Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 16:24

Rio - Gabigol tem cravado cada vez mais seu nome na história do Flamengo. Em entrevista ao canal "Zico 10", o ex-lateral Athirson, ídolo do clube, exaltou os recordes do atacante com a camisa rubro-negra e lhe rasgou elogios por sua dedicação dentro de campo.

"O Gabigol, em pouco tempo de clube, o que ele representa, é muito grandioso. Não é qualquer jogador que chega no Clube de Regatas do Flamengo, que é uma pressão enorme da torcida, da diretoria, e você consegue conquistar títulos tão importantes como Libertadores, dois campeonatos brasileiros em sequência como foi aquela geração de 81, que pra mim nunca vai ser barrada em qualidades individuais", declarou o ex-jogador.



"É muito bacana ver grandes jogadores chegarem no Flamengo e tendo essa representatividade, honrar o Manto Sagrado de uma forma absurda, porque quem é Flamengo entende que você tem que entrar ali e honrar ele. Vestir e representar da melhor forma possível. E aí, o Gabigol está sendo muito feliz, pegou um time muito certo e se encaixou de uma forma brilhante. Ele é um trabalhador e muito merecido essas marcas individuais", completou.