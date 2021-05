Anderson Talisca Divulgação

Publicado 08/05/2021 17:32

Rio - O Flamengo fez uma consulta para saber a situação de Anderson Talisca, que atualmente joga pelo Guangzhou Evergrande, da China. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, teve um encontro informal com Carlos Leite, empresário do atleta, e sondou o cenário, mas o alto salário inviabiliza um negócio.

Talisca recebe cerca de 7 milhões por temporada (R$ 44.5 milhões), que daria uma média mensal de R$ 3,7 milhões. O valor é impraticável no futebol brasileiro e a tendência, caso o meia deixe a China, é um retorno à Europa.



Anderson Talisca tem contrato com o Guangzhou Evergrande até junho de 2022. Caso não renove com o brasileiro ou o negocie em breve, o clube chinês corre o risco de perdê-lo de graça.