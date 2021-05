Spindel e Braz VENÊ CASAGRANDE

Publicado 08/05/2021 16:54

A vice-presidência de Futebol e o Conselho de Futebol do Flamengo divulgaram neste sábado um relatório de gestão das temporadas 2019 e 2020, reforçando o compromisso responsável com as finanças do clube.

No documento, a diretoria demonstrou como os investimentos feitos, suportados por vendas de atletas compatíveis com os mesmos, criaram um ciclo virtuoso, gerando sucesso esportivo e, consequentemente, crescimento relevante de receitas de direitos transmissão, comerciais e associadas ao estádio (neste momento fortemente impactadas pela Covid-19). Tal crescimento realimenta este ciclo e o sucesso esportivo.

Em 2020, a balança de contratações e vendas de jogadores terminou no azul, com R$ 22,7 milhões para o Flamengo. Mas algo que foi ressaltado é que os números da contratação definitiva do atacante Pedro entram no balança de 2021. Nesta, constam apenas os valores gastos no empréstimo do atleta.



Em relação à folha salarial, o Flamengo indicou uma economia de R$ 39,3 milhões, pelas negociações de jogadores para outros times em 2020. Destaque para as vendas de Reinier e Pablo Marí e empréstimos de Piris da Motta, Berrío, Rodinei. O clube estima que seu elenco valha R$ 890 milhões.

Na pandemia da Covid-19, o Flamengo reduziu a capacidade de captação de investimentos dos clubes, segundo o documento, que informou também que conseguiu uma economia de "R$ 30 milhões e alívio de R$ 50 milhões com a postergação de pagamento de salários e imagens para 2021".