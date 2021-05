Gabigol Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 20:28 | Atualizado 08/05/2021 20:30

Além de Gabriel Batista no gol, o Flamengo terá mais uma novidades neste sábado no duelo com o Volta Redonda pela semifinal do Carioca. Gabigol será o capitão do time, no começo do jogo, pela primeira vez desde que chegou ao clube, em 2019. Na final da Recopa 2020, ele ficou com a braçadeira após a saída do Everton Ribeiro.

A informação, publicada primeiramente pelo Jornal O Dia, foi confirmada após o Flamengo divulgar a escalação de maneira oficial. Gabigol, portanto, irá comandar o time alternativo que Rogério Ceni lançará a campo, com Gabriel Batista; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Hugo Moura; Max, Michael, Vitinho, Gabigol e Pedro.

Publicidade