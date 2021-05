Flamengo x Volta Redonda - 08-05-2021 - Foto - Alexandre Vidal Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 23:43

O técnico Rogério Ceni explicou, após a vitória sobre o Volta Redonda, por 4 a 1, o porquê de ter colocado Gabriel Batista como titular na meta do Flamengo na vaga de Hugo Souza, algo que surpreendeu a maioria dos torcedores.

"Uma oportunidade boa do Gabriel trabalhar. Assim como césar também teve no início do ano. É um goleiro que eu vejo todo dia trabalhando e quis dar a oportunidade."

Logo depois, Rogério Ceni aproveitou para informar que Michael, com uma lesão muscular, está fora do jogo contra o Unión La Calera, na terça-feira, às 21h30, pela quarta rodada da Libertadores.

"Vitinho e Michael vem se destacando nesses jogos. O Michael infelizmente teve uma lesão na panturrilha esquerda e desfalca o time nessa viagem. Infelizmente não poderemos contar com ele."