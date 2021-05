Michael, atacante do Flamengo Divulgação

Publicado 09/05/2021 11:48

Rio - O Flamengo ganhou mais um desfalque para a partida contra o Unión La Calera, na próxima terça-feira, às 21h30, pela Libertadores. O atacante Michael sofreu uma lesão na panturrilha esquerda na semifinal do Carioca, contra o Volta Redonda, no último sábado, e não viajará com a delegação para o Chile. A informação foi confirmada pelo técnico Rogério Ceni após a partida.

"O Michael, infelizmente, teve uma pequena lesão, não sei que tipo de lesão, na panturrilha esquerda, e não vai para a viagem. Infelizmente, não vamos poder contar com ele. Mas faz parte do jogo. Esperamos o mais rápido possível tê-lo de volta. Esperamos que essa lesão não atrapalhe esse andamento dessa recuperação boa dele. Esse ritmo de jogo", declarou o treinador.



Além de Michael, Rogério Ceni também não poderá contar com o goleiro Diego Alves e o meia Gerson. O zagueiro Rodrigo Caio também preocupa. Todos estão entregues ao departamento médico.

Caso vença o Unión La Calera e mantenha os 100% na Libertadores, o Flamengo garantirá sua classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

