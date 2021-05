Flamengo está no Chile Alexandre Vidal / Flamengo

Chile - O Flamengo já está em território chileno. Ainda na noite do último domingo, a delegação rubro-negra chegou na cidade de Santiago. Nesta terça-feira, a equipe de Rogério Ceni enfrenta o Unión La Calera em partida que pode selar a classificação e até mesmo o primeiro lugar do grupo da Libertadores para os cariocas.

O Rubro-Negro terá alguns desfalques para o confronto. Diego Alves, Rodrigo Caio, Renê, Gérson e Michael não vão poder participar da partida. Os jogadores ficaram no Rio de Janeiro em tratamento, visando a disputa do primeiro jogo da final do Carioca contra o Fluminense que acontece no próximo sábado.

A partida contra o La Calera acontece na cidade de Viña del Mar. A delegação do Flamengo se deslocará de ônibus para o palco do confronto. A partida vai acontecer em um gramado sintético, que tem sido motivo de alguma preocupação para os rubro-negros.

O Flamengo precisa de uma vitória simples contra o La Calera para alcançar matematicamente a classificação para as oitavas de final da Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro pode confirmar até mesmo a primeira colocação, caso vença e Vélez e LDU empatem, nesta quinta-feira, na Argentina.