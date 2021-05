Rodrigo Muniz Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 12:30

Rio - O atacante Rodrigo Muniz foi um dos destaques do Flamengo neste início de temporada e vem chamando atenção dos clubes europeus. Segundo o portal "globoesporte.com", o Club Brugge e o Genk, da Bélgica, demonstraram interesse no atacante e negociam com o clube pelo jogador.

Ainda de acordo com o site, o Genk já teria feito uma proposta pelo jovem jogador, enquanto o Brugge mantém conversas com o departamento rubro-negro. Os valores de uma possível transação ainda não foram definidos, mas vale ressaltar que o Flamengo deseja manter uma porcentagem de 50% dos direitos do atacante.

O jogador, de 20 anos, ganhou visibilidade quando o Rubro-Negro passou usar o time alternativo para a disputa do Campeonato Carioca deste ano. Ele marcou cinco gols, mas acabou perdendo a vaga para Gabigol e Pedro. Na última temporada, Muniz chegou a se emprestado ao Coritiba.