Pedro salta em Vitinho para celebrar o segundo gol do Flamengo Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 10/05/2021 13:16 | Atualizado 10/05/2021 16:03

Rio - O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo de patrocínio com a Havan. A empresa do setor varejista irá estampar a manga da camisa rubro-negra até o fim de 2021. O valor que o Rubro-Negro receberá é R$ 6,3 milhões por sete meses e meio de contrato. Isso quer dizer que, se fosse um ano de vínculo, renderia cerca de R$ 10 milhões.

A manga da camisa era um dos únicos espaços vagos na camisa do Flamengo. Recentemente, o clube fechou com o Mercado Livre para as costas. O valor do patrocínio da Havan não foi divulgado até o momento, mas no orçamento previsto para 2021 a ideia era receber R$ 12 milhões pela manga.

Publicidade