Por O Dia

Publicado 11/05/2021 09:00

Rio - A temporada de 2020 foi de renovação na vida de Diego Ribas. Após ser reserva da equipe supercampeã comandada por Jorge Jesus, o meia retomou a titularidade sob o comando de Rogério Ceni. Aos 36 anos, o experiente meia passou por momentos de instabilidade no Flamengo, clube que defende desde 2016. Apesar disso, o jogador garante que nunca pensou em deixar o Rubro-Negro.

"Foi uma situação muito desagradável, muito difícil. A exposição é muito grande jogando futebol brasileiro, principalmente no Flamengo. Mas eu estava decidido a enfrentar todas as dificuldades, desde o momento que eu vim para o Flamengo. Por isso, em nenhum momento eu pensei em deixar o Flamengo", afirmou em entrevista ao "Canal do Zico" no YouTube.



Mesmo nos momentos mais complicados, Diego Ribas afirmou que uma motivação o fazia não pensar em desistir. O jogador demorou quatro temporadas para conseguir um grande título no Flamengo, mas acabou conseguindo em 2019.



"Eu tive algumas oportunidades de fazer isso, mas a vontade de vestir essa camisa e de conquistar um grande título sempre foi maior do que as dúvidas e os momentos de insatisfação. Então, eu fiz todo o esforço, confesso que com foi muito difícil, mas valeu a pena. Continuo aqui, com o maior respeito, carinho e amor por esse clube", disse.



Titular e capitão do Flamengo, Diego se prepara junto do elenco para encarar o Unión La Calera, nesta terça (11), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo será disputado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Nicolás Chahuán, no Chile. Vale lembrar que o Coluna do Fla traz a transmissão mais rubro-negra da internet, com a voz de Rafa Penido.