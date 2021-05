Adriano Imperador Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 10:32

Rio - Ídolo do Flamengo, Adriano Imperador marcou a memória dos torcedores rubro-negros principalmente pelo título do Campeonato Brasileiro de 2009. Ao lado de Petkovic, o ex-jogador da seleção brasileira, foi o maior protagonista daquela conquista. Em entrevista ao site "Players Tribune", Adriano relembrou a importância daquele título para os rubro-negros e também a convivência com o grupo.

"Sempre fizemos tudo juntos, cara. E vencemos. Demos um Brasileirão para o Flamengo depois de 17 anos. Foi especial. Nunca fui completamente o mesmo depois que meu pai faleceu, mas naquela temporada eu realmente me senti em casa. Senti alegria novamente. Eu voltei a ser o Adriano", afirmou.



Adriano também falou sobre o costume que aquele elenco rubro-negro tinha de participar de conversas e de reuniões que não tinham necessariamente o futebol como pauta. "Às vezes, a gente chegava para o treino não pelo futebol, mas pela resenha depois. Assim que o treino acabava – poom! –, hora de tomar um "querosene". Hora da resenha. Direto para o Mercado Produtor. Todo o time. Até as esposas já sabiam: Estaremos em casa à meia-noite!", disse.