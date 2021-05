23. Rodrigo Muniz - 70 minutos (6 jogos) Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/05/2021 14:36

Rio - O atacante Rodrigo Muniz, do Flamengo, tem despertado interesse de clubes do exterior. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, em entrevista à ESPN. O dirigente elogiou o jogador, mas afirmou que o clube irá analisar a situação e buscar a melhor solução para as partes.

"As questões de mercado são muito do que o Flamengo recebe e avalia. Então, nós sempre recebemos todas as propostas, avaliamos e respondemos. Tem o lado do clube, o lado do jogador, a gente pensa com muita calma, muita tranquilidade, sobre o impacto que vai trazer financeiro e esportivo para o clube. Nós confiamos muito no Rodrigo Muniz, ele fez uma temporada boa ano passado, ele está fazendo uma temporada muito boa este ano, fez jogos sensacionais no Campeonato Carioca", disse Spindel.



"Ele é um jogador muito jovem, é natural que desperte interesse de vários clubes do mundo. Este interesse está vindo, as consultas e as propostas estão chegando, não posso falar de nomes específicos, mas estão chegando. O clube, o atleta e o seu agente vão avaliar, responder e tomar as decisões que forem as melhores para as partes. Mas nós contamos muito com o Rodrigo, somos muito felizes com ele. O Rodrigo é uma pessoa sensacional, um cara super comprometido com o trabalho sério, que tem performado no nível mais alto aqui no Flamengo", completou.

Até o momento, o jovem centroavante recebeu propostas do Club Brigge e do Genk, ambos da Bélgica. As conversas ainda estão em estágio inicial e o Flamengo mantém tranquilidade na negociação.