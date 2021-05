Flamengo empatou com o La Calera Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 16:44

Rio - A atuação do Flamengo contra o Unión La Calera, pela Libertadores, recebeu críticas da imprensa especializada. O repórter da Rede Globo, Eric Faria, não gostou da forma como o Rubro-Negro atuou, tanto ofensivamente, quanto defensivamente.

"O Flamengo vai classificar. O ponto praticamente garante a vaga. Mas no mata-mata, com uma defesa tão frágil, terá muitos problemas. São sete gols em 4 jogos. Hoje, o time foi pouco criativo. Quase nenhuma aproximação. Zero triangulação", escreveu em seu perfil oficial no Twitter.

Ao ser questionado se o gramado sintético do clube chileno teria sido determinante na atuação da equipe, Eric Faria afirmou que este fato não pode ser utilizado como justificativa.



"A atuação ruim não passa pelo gramado. As tomadas de decisão. Escolhas erradíssimas. Além das falhas individuais", disse o repórter da Rede Globo.