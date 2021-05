Os dois gols marcados na goleada sobre o Madureira tornaram Gabigol o maior artilheiro do Flamengo no século 21. Agora com 73 gols em 105 jogos o atacante divide o posto com Renato Abreu Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/05/2021 20:02

Rio - Gabigol tem feito história e quebrado recordes com a camisa do Flamengo nos últimos anos. Para o comentarista Fábio Sormani, da ESPN, o jogador tem demonstrado mais qualidades do que importantes atacantes brasileiros, como Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

“Se começar a adquirir maturidade, a tendência é ele voltar para Europa. Com maturidade ele é melhor que o Gabriel Jesus, Firmino, Richarlison, Pedro… Gabriel é o melhor deles e com uma vantagem muito grande: ele não perde pênaltis. Os pênaltis que o Gabriel bate, o goleiro sempre se esborracha do outro lado. Eu acho ele o melhor batedor de pênaltis do futebol mundial, ninguém bate pênaltis como ele. O Zico falou outro dia: ‘Gabriel, você me lembra o Ronaldo Fenômeno, com aquele passinho para frente ou para trás dependendo da situação’. Ele está sempre presente, se aperfeiçoar a finalização, vai arrebentar porque perde muitos gols fáceis“, disse Sormani no "BB Debate".



“Eu acho o Gabriel extraordinário. Que se dane a Seleção, que a Seleção se lasque. Torcedor do Flamengo não pode ser penalizado. O Uruguai precisa do Arrascaeta, mas tirar o Gabriel e o Gerson? É claro que eu levaria Gabigol para a Copa do Mundo, mas é maldade desfalcar o Flamengo, e qualquer time brasileiro, convocar Gabigol para esses jogos mequetrefes das Eliminatórias da América do Sul“, completou.