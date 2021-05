Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:47

Rio - O Flamengo pode ter novidades no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, no próximo sábado. De acordo com o site "GE", Rodrigo Caio e Gerson, que estavam no departamento médico, se recuperaram de lesão muscular e podem ficar à disposição de Rogério Ceni.

A escalação da dupla dependerá da participação no treino desta quarta-feira. Caso consigam participar da atividade sem problemas, irão atuar na decisão. Renê e Michael seguem fora, enquanto Diego Alves será reavaliado. O goleiro vem de uma fibrose na coxa e já não sente mais dores, mas a comissão irá avaliar se vale a pena coloca-lo em campo ou preservá-lo para o duelo contra a LDU, pela Libertadores.



Mesmo com o restante do elenco que viajou ao Chile de folga nesta quarta-feira, os cinco jogadores trabalharão no Ninho do Urubu em período integral. Rodrigo Caio e Gerson já realizam trabalhos com bola.