Publicado 13/05/2021 19:30

Rio - Gabigol chama atenção ao longo de sua carreira por ser um excelente cobrador de pênaltis. Para o comentarista Fábio Sormani, da ESPN, o desempenho do jogador do Flamengo nas penalidades é tão bom que dá para considerá-lo o melhor cobrador do mundo, à frente inclusive de Messi e Cristiano Ronaldo.

"Não tem batedor de pênalti melhor que o Gabigol no mundo. O goleiro nunca vai na bola, ele espera o goleiro cair. Se você olhar o Cristiano Ronaldo batendo, o Messi, o goleiro às vezes acerta o canto. o aproveitamento deles não é tão bom quando o do Gabigol", disse Sormani.



Ao longo de sua carreira, Gabigol já cobrou 34 penalidades e desperdiçou apenas três. Uma delas foi defendida pelo goleiro, enquanto as outras duas explodiram na trave.