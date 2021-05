Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Vivendo um momento mágico com a camisa do Flamengo e podendo ser lembrado por Tite para voltar a defender a seleção brasileira nesta sexta-feira, Gabigol vem se preparando para mais uma final com a camisa rubro-negra. O Fluminense, adversário de sábado, pelo Carioca, é a principal vítima, entre os clubes do Rio de Janeiro, do artilheiro com a camisa do Flamengo.

Ao todo, Gabigol já fez 82 gols pelo Flamengo. Destes gols, dez aconteceram em clássicos. O Fluminense levou quatro do artilheiro, enquanto Vasco e Botafogo acabaram sofrendo três. Nesta temporada, o atacante só entrou em campo em um clássico. Ele passou em branco na derrota por 3 a 1 para o Vasco.



Somente Grêmio e Palmeiras sofreram mais gols de Gabigol que o Fluminense. As duas equipes são as maiores vítimas do artilheiro vestindo a camisa do Flamengo. Cada clube sofreu cinco bolas na rede do artilheiro.

Na atual temporada, Gabigol fez 12 gols em 11 jogos pelo Flamengo. As duas equipes começam a decidir o Carioca, neste sábado, às 21h05, no Maracanã. Não há nenhuma vantagem por resultados iguais no confronto.