Veja fotos oficiais do novo uniforme 2 do Flamengo

Rio - Flamengo e Adidas preparam o lançamento oficial do uniforme 2 para a temporada de 2021 para esta sexta-feira. O modelo será uma homenagem aos 40 anos do título mundial de 1981 e contará com origâmis rubro-negros, em referência ao Japão, local da conquista.

A principal novidade no uniforme é o calção, que será na cor vermelha com origâmis pretos. Ainda não há uma data prevista para a estreia da nova vestimenta.

O modelo estará à venda a partir desta sexta-feira em todas as lojas oficiais do clube, por R$ 279,99.

