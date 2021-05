Gerson Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 20:53

Rio - Desfalques na última partida do Flamengo na Libertadores, o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Gerson treinaram com o restante do elenco nesta quinta-feira e podem voltar à equipe no primeiro jogo da final do Carioca. Rogério Ceni pode contar com o elenco quase completo para o duelo de sábado, isso porque Diego Alves segue fora.

Além da dupla, outra novidade novidade no treino desta quinta-feira foi Thiago Maia, que se recuperava de grave lesão no joelho. No entanto, o jogador ainda não tem data para reestrear pela equipe. Renê e Michael seguem no departamento médico e também não jogam contra o Fluminense neste fim de semana.

Diego Alves evoluiu bem de uma fibrose na coxa, mas ainda não retomou os treinamentos e também deve perder o próximo duelo do Flamengo na Libertadores, contra o LDU. O arqueiro ainda é dúvida, inclusive para o jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca, que ocorre no dia 22, também no Maracanã.