Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:20

Rio - Titular do Flamengo nas últimas partidas, o goleiro Gabriel Batista, de 22 anos, vem sendo elogiado pela forma como atua com o pé. Treinado por Rogério Ceni, um especialista na posição, o jogador afirmou que este é sim um diferencial em suas características e que pretende aproveitar.

"Me sinto muito confortável em jogar com os pés, eu sempre vejo que falam que eu sei jogar com os pés. Mas acredito que a principal valência do goleiro não pode ser só essa. Goleiro tem que agarrar, obviamente, mas se souber jogar com os pés é um diferencial, um plus que pode ser muito útil", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O goleiro se tornou a quarta opção no ano passado com a ascensão de Hugo Souza. Porém, com a oscilação do jovem, Gabriel Batista, que tem a mesma idade do companheiro, acabou voltando a ter oportunidades. O jogador falou sobre a relação que os dois têm.



"Nós sempre conversamos antes e depois dos jogos, sobre coisas que poderíamos ter feito diferente, se um concorda com o que o outro fez, tanto nos treinos como nos jogos. Nossas conversas são sempre muito construtivas, nossa relação é muito boa e saudável tanto dentro quanto fora de campo. Ele é um dos meus irmãos do futebol", disse.