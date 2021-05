Everton Ribeiro Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 13:46

Rio - O treinador da seleção brasileira, Tite convocou dois jogadores do Flamengo para os próximos compromissos das Eliminatórias contra o Equador, no próximo dia 4, e o Paraguai, no próximo dia 8. Se a convocação de Gabigol, que vive grande momento no Rubro-Negro era esperada, a ida de Everton Ribeiro acabou surpreendendo porque o jogador não vive um momento tão bom na equipe. O comandante explicou o motivo de ter chamado o atleta.

"A função que o Everton exerce não é a do Neymar, ele pode atuar ao lado do Neymar. Ele é um jogador criador, criativo. Nos últimos três jogos da Seleção, ele foi muito bem. Foi versátil, como ele joga no Flamengo ou em uma posição central. Ele está em uma retomada no Flamengo, mas a consistência que ele teve na Seleção nos deu a certeza da escolha dele", afirmou.



Everton Ribeiro esteve presente nas últimas vitórias da seleção brasileira sobre a Venezuela e o Uruguai, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta temporada, o meia entrou em campo em 11 jogos pelo Flamengo e não fez nenhum gol.