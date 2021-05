Diego Ribas Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 20:25

Rio - Flamengo e Fluminense fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca neste sábado, às 21h, no Maracanã. Nesta sexta, o meia Diego Ribas concedeu entrevista coletiva e falou sobre os dois últimos clássicos com o Tricolor, nos quais o time das Laranjeiras venceu os Rubro-Negros. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flu bateu o Fla por 2 a 1, enquanto que no Carioca o marcador ficou em 1 a 0.

"Os clássicos sempre trazem as suas dificuldades, independentemente do momento que as equipes vivem. O nível de contratação e dedicação é muito alto. De fato, o Fluminense vai de novo nos enfrentar em um jogo decisivo e mostra que estão criando essa dificuldade. Para nós, e para o futebol carioca, isso é excelente. Essa é nossa visão. Queremos sempre vencer, respeitando os adversários, mas sabendo que temos nossa responsabilidade e convicção", disse, antes de emendar:

"Nos sobram motivos para estarmos empolgados e entusiasmados com este jogo. A primeira delas é o prazer e a vontade de ser campeão. Independentemente do torneio que disputamos, temos grandes objetivos, essa sede por títulos. Depois de todas as conquistas que vamos calcular como foi, mas o que queremos, e é nossa principal motivação, é ser campeão e retribuir o carinho e energia que a gente recebe dos torcedores", comentou Diego.