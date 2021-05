Gerson Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 10:30 | Atualizado 15/05/2021 13:19

Rio - O Flamengo recusou uma proposta do Olympique de Marselha, de Jorge Sampaoli, pelo meia Gerson, segundo informações do portal da "TNT Sports". A oferta pelo jogador foi considerada muito baixa, e por isso, não foi aceita pela diretoria rubro-negra".



Publicidade

Desde que chegou ao Flamengo, quando teve seus direitos comprados da Roma por 11,8 milhões de euros (cerca de R$ 49,7 milhões na época), Gerson tem sido destaque do elenco. No entanto, a situação do jogador é vista como prioridade no clube, já que possui um dos menores salários do time titular.



Na última sexta-feira, o meia foi convocado para a seleção olímpica brasileira, e a tendência é que a proposta do clube francês aumente, devido à convocação do jogador.