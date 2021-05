Gabigol e Neymar atuando pela seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016 Divulgação

Publicado 15/05/2021 12:31

Rio - Convocado para representar a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Gabigol celebrou o momento em suas redes sociais. O atacante postou um vídeo, com uma animação 3D, no qual aparece dançando. Neymar comentou a publicação e brincou com o jogador Rubro-Negro.

"Vídeo fera e dancinha fraca, quero ver se vai meter essa depois da minha assistência para você.", brincou o camisa 10 do PSG.



Gabriel Barbosa e Neymar jogaram juntos as Olímpiadas de 2016, no Rio de Janeiro, quando a Seleção conquistou o ouro inédito na competição. Além disso, eles estiveram juntos nas Eliminatórias no mesmo ano, e em 2019, para os amistosos contra o Senegal e a Nigéria.