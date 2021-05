Revelado pelo Vitória, David Luiz não terá o contrato renovado pelo Arsenal e está com o futuro incerto na Europa Divulgação/Arsenal

Rio - David Luiz está em fim de contrato com o Arsenal e pode pintar no Brasil, nesta temporada. O clube inglês já confirmou que não irá renovar com o zagueiro, e segundo informações do portal espanhol Fichajes.net, o Flamengo e outros clubes do país estariam interessado no defensor.

Além do Rubro-Negro carioca, Atlético Mineiro e São Paulo também estariam dispostos em repatriar o jogador. Vale ressaltar que trazer o jogador não necessitaria de um alto investimento, visto que ele sairia de graça da Europa. Sendo assim, os clubes se preocupariam apenas com os salários.



O sistema defensivo do Flamengo é um dos setores mais criticados, desde a saída de Jorge Jesus. Hoje, o clube improvisa o volante Wiliam Arão na posição, e a chegada de David Luiz traria qualidade para a vaga.