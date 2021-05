Rodolfo Landim ao lado de Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/05/2021 17:30

Rio - Com a convocação de quatro jogadores para integrarem as seleções brasileiras principal e olímpica, o Flamengo recebeu uma oferta da CBF para remarcação dos jogos que os atletas iriam perder. Apesar de ter agradecido e rejeitado publicamente a proposta da entidade, o Rubro-Negro deseja entender de forma mais detalhada como essas partidas seriam remarcadas. As informações são do jornalista Mauro Cezar Pereira.

O meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol foram convocados para a seleção brasileira para os jogos contra o Equador e o Paraguai, pelas Eliminatórias, no começo do mês que vem. Além deles, Pedro e Gerson foram chamados por André Jardine para um período de treinos com a seleção brasileira olímpica, visando os Jogos de Tóquio.

De acordo com Mauro Cezar Pereira, o Flamengo teme encaixes de vários jogos em poucos dias por causa disso. Em 2020, foi o único a jogar quatro vezes em oito dias. No Brasileiro do ano passado, entre 10 e 18 de outubro, o Flamengo venceu o Vasco, o Goiás, empatou com o Bragantino, todos os jogos no Rio, e goleou o Corinthians, fora de casa. Os dirigentes não querem que se repita essa situação.



O Flamengo analisa também a possibilidade de pedir dispensa de Gerson e Pedro. Os dois foram convocados para um período de treino para os Jogos Olímpicos. O clube procura brechas jurídicas para isso. Em 2019, o Flamengo se recusou a liberar Reinier para a Seleção Sub-17.