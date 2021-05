Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Carioca Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 20:16

Rio - O Flamengo terá quase força máxima na final do Carioca contra o Fluminense. O técnico Rogério Ceni confirmou a equipe com o retorno de Gerson e Rodrigo Caio, que estavam lesionados, ao time titular na partida deste sábado no Maracanã.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Fluminense, no Maraca, pelo primeiro jogo da final do Cariocão! Pra cima! #FLAxFLU #VamosFlamengo pic.twitter.com/sPdnwlUV1p — Flamengo (@Flamengo) May 15, 2021

Publicidade

O Rubro-Negro terá apenas o desfalque de Diego Alves para a partida. A equipe vai para campo com: Gabriel Batista, Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

As duas equipes se enfrentam em dois jogos que acontecem neste sábado e no próximo dia 22. Não há nenhuma vantagem de resultados iguais por conta de campanha na primeira fase.