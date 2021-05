Arturo Vidal já usou a camisa do Flamengo nas redes sociais Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 14:00

Rio - Arturo Vidal, volante da Inter de Milão, voltou a rasgar elogios ao Flamengo. O jogador chileno, em entrevista ao "TNT Sports Chile", revelou os clubes que gostaria de defender na América do Sul e exaltou a grandeza do Rubro-Negro.

Publicidade

"Quando eu voltar para a América do Sul tenho o sonho de jogar pelo Flamengo e pelo Colo Colo. O Boca Juniors acompanho muito, gosto de como eles jogam, as pessoas são muito apaixonadas. Gary (Medel) já me falou. O América do México também. Espero que isso me dê a oportunidade de jogar em um. Agora quero continuar aqui para ganhar a Champions League", disse antes de especificar sua paixão pelo Fla:



"Estive com o Renato Augusto, que me contou tudo sobre o Flamengo. Depois com o Rafinha. Gonzalo Fierro também esteve lá. No Brasil o time mais forte é o Flamengo. Falei com o Isla antes dele assinar, conversei com os líderes."