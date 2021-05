Vice-presidente Geral e vice-presidente Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee Abranches Bernardo Costa / Agência O Dia

Por Lance

Publicado 16/05/2021 19:50

Rio - Depois de Filipe Luís, na saída do campo, e Rogério Ceni, na entrevista pós-jogo, criticarem a atuação do juiz Alexandre Vargas Tavares de Jesus, foi a vez da diretoria do Flamengo endossar as reclamações contra a arbitragem do Fla-Flu, que terminou empatado em 1 a 1 neste sábado, na ida da decisão do Carioca.

De acordo com Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, o árbitro "premiou o antijogo e não soube se fazer respeitar".



"Ontem tivemos um árbitro que não soube apitar uma final. Premiou o antijogo e não soube se fazer respeitar. Não vou entrar em detalhes, vocês viram. O jogo final DEVERÁ ser dirigido por um árbitro maduro e que toda equipe de arbitragem esteja atenta para o antijogo e a violência", compartilhou o VP Rodrigo Dunshee, em suas redes sociais, antes de completar:



"Lembrando a todos que o Flamengo não jogou sozinho. O adversário, na proposta dele, fez um jogo correto. Não matamos nas oportunidades que tivemos e fomos castigados. Não adianta achar que Flamengo jogou mal ou errado somente. Ouve lá o Filipe Luís. O cara conhece futebol", finalizou.



De pênalti, Gabigol marca para o Flamengo contra o Fluminense. No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense ficaram no 1 a 1.



Flamengo e Fluminense disputam a partida decisiva do Carioca no próximo sábado, novamente no Maracanã às 21h05. Antes, porém, a dupla entra em campo pela Libertadores. O Rubro-Negro recebe a LDU (EQU), na quarta, enquanto, na terça, o Tricolor enfrenta o Junior Barranquilla (COL). As duas partidas serão no Rio de Janeiro